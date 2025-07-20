Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Piala AFF U-23 2025 di Matchday Kedua: Filipina U-23 Temani Timnas Indonesia U-23?

KLASEMEN sementara runner-up terbaik Piala AFF U-23 2025 di matchday kedua sudah diketahui. Akankah Timnas Filipina U-23 menemani Timnas Indonesia U-23 di semifinal?

Matchday dua Piala AFF U-23 2025 sudah rampung digelar pada Sabtu 19 Juli malam WIB. Seluruh peserta sudah memainkan paling tidak satu pertandingan di fase grup.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Hal tersebut dikarenakan Grup B dan C masing-masing hanya dihuni tiga negara saja. Baru Timnas Laos U-23 (Grup B) dan Timnas Timor Leste U-23 (Grup C) yang memainkan dua laga.

1. Timnas Filipina U-23

Untuk sementara, klasemen runner-up grup terbaik dipuncaki oleh Timnas Filipina U-23. Mereka mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan di Grup A.

Keuntungan dipegang oleh Filipina karena hasil laga melawan tim peringkat empat di Grup A tidak dihitung demi asas keadilan. Artinya, hasil laga melawan Timnas Brunei Darussalam U-23 di partai terakhir tidak akan masuk hitungan!

Itu artinya, satu-satunya kemenangan yang diraih saat melawan Timnas Malaysia U-23 jadi sangat berharga. Hasil positif itu bisa menjadi penentu langkah The Azkals menuju semifinal.