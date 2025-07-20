Pelatih Timnas Malaysia U-23 soal Level Pemain Timnas Indonesia U-23: Kualitasnya di Atas Kami!

PELATIH Timnas Malaysia U-23 Nafuzi Zain menegaskan level kualitas pemain Timnas Indonesia U-23 di atas personelnya. Pendapat ini dilontarkan Nafuzi Zain setelah melihat permainan Timnas Indonesia U-23 saat menang 8-0 atas Brunei dan menggilas Filipina 1-0 di dua laga awal Grup A Piala AFF U-23 2025.

Karena itu, Nafuzi Zain tak heran Arkhan Fikri dan kawan-kawan langsung ngegas sejak laga pertama. Padahal, Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg sama sekali tidak menggelar uji coba sebelum turun di Piala AFF U-23 2025.

Timnas Indonesia U-23 bersinar di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

“Walau kita melihat Indonesia tidak uji coba, tapi saya lihat kualitas pemain, memang kita sudah tahu. Perbandingan dengan pemain kita, agak jauh berbeda,” kata Nafuzi Zain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

“Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan elite. Jadi ini suatu tugas yang berat untuk kami,” sambung mantan pelatih Terengganu FC ini.

1. Siap Bungkam Timnas Indonesia U-23

Meski demikian, Nafuzi Zain menegaskan Timnas Malaysia U-23 bakal memberikan penampilan terbaik demi membungkam tuan rumah. Ia berharap, skuad muda Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia- dapat menyajikan tontonan menarik.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 yang merupakan matchday pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 digelar di SUGBK pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Hanya kemenangan atas Timnas Indonesia U-23 yang membuka peluang Malaysia U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.