HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mantan Rekan Elkan Baggott Bahagia Jalani TC Bareng Persib Bandung di Thailand, Begini Katanya!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |01:05 WIB
Mantan Rekan Elkan Baggott Bahagia Jalani TC Bareng Persib Bandung di Thailand, Begini Katanya!
Adam Przybek kiper baru Persib Bandung. (Foto: Instagram/@adsprzy)
A
A
A

MANTAN rekan Elkan Baggott di Ipswich Town U-23, Adam Przybek, bahagia menjalani pemusatan latihan (TC) bareng Persib Bandung di Thailand. Kiper berdarah Polandia ini antusias menjalani serangkaian pola latihan yang diberikan sang pelatih Bojan Hodak.

“Ada banyak pemain baru di dalam tim ini. Nanti juga akan ada tiga pertandingan uji coba, jadi ini bagus dan positif,” kata Adam Przybek.

1. Persib Bandung Punya 12 Pemain Baru

Aksi gemilang Adam Przybek bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@adsprzy)
Aksi gemilang Adam Przybek bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@adsprzy)

Jelang mengarungi Super League 2025-2026, Persib Bandung diperkuat 12 pemain baru. Sebanyak 12 pemain itu terdiri dari sembilan pemain asing dan tiga pemain lokal.

Tentu membutuhkan waktu bagi pemain-pemain ini menyatu dengan sistem permainan Bojan Hodak. Karena itu, pemusatan latihan di Thailand wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Tentu saja target utama saya adalah bisa membangun hubungan dengan rekan-rekan satu tim. Khususnya bagi saya adalah membangun hubungan dengan Patricio dan Julio, kami punya bahasa yang berbeda, jadi kami harus bisa mengetahui bagaimana permainan satu sama lain. Begitu juga dengan pemain-pemain yang lain,” tutur eks kiper Timnas Wales ini.

 

