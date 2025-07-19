Klasemen Sementara Grup C Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timor Leste U-23 vs Thailand U-23: Gajah Perang di Puncak!

KLASEMEN sementara Grup C Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timor Leste U-23 vs Thailand U-23. Skuad muda Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- kini berada di puncak.

Pasalnya, Thailand U-23 sukses meraih kemenangan di laga perdananya pada fase grup. Melawan Timor Leste U-23, Thailand U-23 menang dengan skor 4-0.

1. Langsung Pimpin Klasemen

Ya, hasil manis diraih Thailand U-23 kala menghadapi Timor Leste U-23 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (19/7/2025) malam WIB. Mereka menang telak 4-0.

Gol-gol Thailand U-23 dicetak oleh Yatsakorn Burapha (14’), Thanawut Phochai (40’), Seksan Ratree (50’), dan Chawanwit Sealao (74’). Sementara Timor Leste U-23, mereka tak bisa membalas 1 pun gol.

Hasil ini membuat Thailand U-23 langsung naik ke puncak klasemen Grup C. Mereka mengemas 3 poin saat ini.

Sementara itu, Myanmar U-23 mengekor di posisi kedua dengan 1 poin. Sama seperti Myanmar U-23, Timor Leste U-23 di urutan ketiga dengan 1 poin juga.