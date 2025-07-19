Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Arab Saudi dan Irak Main Mata agar Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |11:58 WIB
Timnas Arab Saudi dan Irak Main Mata agar Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026?
Timnas Arab Saudi dan Irak bisa main mata demi gagalkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@IraqNT_EN)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Arab Saudi dan Irak main mata agar Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026? Asumsi ini muncul setelah melihat jadwal laga Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam jadwal yang dikeluarkan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), tuan rumah Arab Saudi benar-benar diuntungkan. Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- melakoni pertandingan pertama melawan Timnas Indonesia pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 01.00 WIB.

Timnas Arab Saudi dan Irak bertemu di laga pamungkas Grup B babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Stad Doha)
Timnas Arab Saudi dan Irak bertemu di laga pamungkas Grup B babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Stad Doha)

Setelah melawan Timnas Indonesia, skuad asuhan Herve Renard diberi jatah istirahat enam hari sebelum turun di laga kedua. Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan kembali bertanding pada Rabu, 15 Oktober 2025 pukul 01.00 WIB melawan Irak.

Jadwal tidak menguntungkan dialami Timnas Indonesia dan Irak. Setelah melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, mereka lanjut melawan Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 01.00 WIB.

Begitu juga dengan Irak. Setelah menantang Timnas Indonesia pada 12 Oktober 2025, skuad asuhan Graham Arnold ini bersua tuan rumah Arab Saudi pada 15 Oktober 2025. Meski begitu, Irak sedikit diuntungkan ketimbang Timnas Indonesia.

1. Potensi Main Mata Arab Saudi dan Irak

Berhubung dipentaskan di laga terakhir, ada potensi Arab Saudi dan Irak main mata. Hal itu berpotensi besar terjadi jika di dua laga awal, Timnas Indonesia terpeleset saat menghadapi salah satu dari Arab Saudi dan Irak.

“Lebih menggelitik, Indonesia mendapatkan pertandingan di 1 dan 2, sementara Arab Saudi dan Irak bertemu di laga ketiga. Ada kans main mata antara Irak dan Arab Saudi karena bertemu di laga terakhir. Mereka bisa saja janjian, siapa yang duluan lolos Piala Dunia 2026,” kata pengamat sepakbola Tanah Air, Anton Sanjoyo, saat hadir di Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Okezone.com.

 

