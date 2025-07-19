Hasil Timnas Arab Saudi vs Irak Bikin Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Hasil timnas Arab Saudi vs Irak bisa pengaruhi peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Stad Doha)

HASIL Timnas Arab Saudi vs Irak bikin Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia satu grup dengan Irak dan tuan rumah Arab Saudi di Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga-laga ini rencananya dilangsungkan di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada 9-15 Oktober 2025.

Timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan tuan rumah Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 01.00 WIB. Selanjutnya pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 01.00 WIB, Timnas Indonesia akan menantang Irak. Baru pada 15 Oktober 2025 pukul 01.00 WIB, digelar laga Arab Saudi vs Irak.

1. Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Untuk lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mesti finis sebagai juara grup. Status juara grup pasti disabet skuad Garuda jika menang atas Arab Saudi dan Irak.

Timnas Indonesia memiliki modal untuk menumbangkan Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi. Dalam dua pertemuan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tidak terkalahkan.

Setelah bermain 1-1 di Jeddah, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta. Bagaimana dengan rekor pertemuan melawan Irak?

Dalam dua pertemuan di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia memang selalu kalah dari Irak. Namun, kondisinya berbeda sekarang. Timnas Indonesia kini diperkuat pemain-pemain keturunan berkualitas, sesuatu yang belum pernah dihadapi Irak sebelumnya.