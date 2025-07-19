Patrick Kluivert Pantau Jens Raven di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23, Dipanggil ke Skuad Senior?

PATRICK Kluivert memantau langsung aksi Jens Raven saat Timnas Indonesia U-23 menantang Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 18 Juli 2025 malam WIB. Pelatih 49 tahun itu terang-terangan menyebut Jens Raven masuk ke dalam radar panggilan skuad senior.

"Dia (Jens Raven) mencetak enam gol (kontra Brunei Darussalam) dan itu faktanya," kata Patrick Kluivert kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23.

1. Jens Raven Gantikan Ole Romeny?

Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 Aldi Chandra Okezone

Namun, Patrick Kluivert tak mau buru-buru mematenkan Jens Raven sebagai pengganti Ole Romeny yang cedera di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeny cedera saat membela Oxford United kontra Arema FC di Piala Presiden 2025.

Ole Romeny pun sudah naik ke meja operasi dan dipastikan absen hingga September 2025. Menurut Patrick Kluivert, masih banyak pemain lain yang masuk pantauannya, termasuk penyerang lain di Timnas Indonesia U-23.

"Kami akan melihat semua pemain, tentu juga Jens Raven. Saya juga mengecek semua pemain di Timnas U-23 tentunya, ujar pelatih asal Belanda ini

2. Gagal Cetak Gol

Jens Raven mencetak enam gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 di laga pertama Grup A, Selasa 15 Juli 2025 malam WIB. Sayangnya saat Patrick Kluivert menyaksikan aksi Jens Raven semalam, penyerang 19 tahun itu gagal unjuk gigi.