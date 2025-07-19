Timnas Indonesia U-23 Resmi Lawan Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025?

TIMNAS Indonesia U-23 melawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025? Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- selangkah lagi lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Timnas Indonesia U-23 hanya perlu hasil imbang melawan Malaysia U-23 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB untuk memesan tempat di semifinal.

Setelah melewati dua pertandingan Grup A, Timnas Indonesia U-23 duduk di puncak klasemen dengan enam angka. Menyusul di posisi dua dan tiga ada Filipina U-23 dan Malaysia U-23 yang sama-sama mengemas tiga poin. Terakhir, di posisi juru kunci ada Brunei U-23 yang belum mengemas poin.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala AFF U-23 2025. Sementara itu, tim yang finis runner-up harus bersaing dengan peringkat dua dari grup lain untuk memperebutkan status runner-up terbaik.

1. Daftar Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal

Sesuai bagan yang dikeluarkan AFF, juara Grup A akan bertemu runner-up terbaik dari Grup B/C atau juara Grup C. Melihat kondisi sekarang, berharap melihat runner-up terbaik dari Grup B atau C kans-nya sangat kecil.

Sebab, Kamboja dan Laos dari Grup B, atau Myanmar dan Timor Leste dari Grup C kesulitan meraih kemenangan di grup mereka. Di Grup B terdapat Vietnam, sedangkan Grup C diiisi Thailand.

Okezone memprediksi, status runner-up terbaik disandang peringkat dua dari Grup A. Posisi itu dapat ditempati Timnas Indonesia U-23, Filipina U-23 atau Malaysia U-23.

Karena itu, jika finis sebagai juara Grup A, Timnas Indonesia U-23 kemungkinan menantang juara Grup C yang hampir pasti ditempati Thailand U-23. Duel ini sekaligus ulangan semifinal Piala AFF U-23 2023 Thailand, yang mana saat itu skuad Garuda Muda menang 3-1 atas tuan rumah.

2. Thailand U-23 Calon Terkuat Lawan Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Jika Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal sebagai runner-up terbaik, akan dipertemukan dengan juara Grup C. Seperti yang sudah disinggung di atas, juara Grup C hampir pasti dipegang Thailand U-23.

Hebatnya secara rekor pertemuan di Piala AFF U-23, Timnas Indonesia U-23 selalu menang tiap kali bersua Thailand U-23. Pertemuan pertama tersaji di final Piala AFF U-22 2019, di mana skuad Garuda Muda menang 2-1.

Pertemuan kedua berlangsung di semifinal Piala AFF U-23 2023. Bermain di markas Thailand, Timnas Indonesia U-23 menang 3-1! Jadi jika benar bertemu, apakah Timnas Indonesia U-23 lagi-lagi meraih kemenangan atas Thailand U-23?