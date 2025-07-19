Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Ngamuk Pemain Timnas Filipina U-23 Main Kasar?

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Gerald Vanenburg ngamuk pemain Timnas Filipina U-23 main kasar? Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Filipina U-23 di laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 18 Juli 2025 malam WIB.

Gol tunggal Timnas Indonesia U-23 dicetak gol bunuh diri pemain Timnas Filipina U-23, Jaime Domingo Rosquillo, yang salah mengantisipasi lemparan ke dalam Robi Darwis. Namun, ada kesan negatif yang timbul dari laga tersebut.

Momen pemain Timnas Indonesia U-23 Jens Raven dikasari pemain Filipina U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Pemain-pemain Filipina U-23 bermain kasar sehingga wasit mengeluarkan empat kartu kuning dari sakunya. Salah satu momen kasar pemain Filipina U-23 ketika bek Filipina U-23 Noah Leddel melepaskan tekel dua kaki ke arah Rayhan Hannan.

Meski begitu, Gerald Vanenburg tidak kaget melihat permainan kasar Filipina U-23. Ia akan mengecek kondisi Jens Raven dan kawan-kawan hari ini.

"Setelah pertandingan, kita lihat besok (hari ini)," kata Gerald Vanenburg kelar pertandingan kepada awak media termasuk Okezone.

1. Fokus ke Malaysia U-23

Gerald Vanenburg menegaskan Timnas Indonesia U-23 akan melakukan persiapan setelah kondisi pemain diketahui. Hal itu agar mereka dapat bermain lebih baik dan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.