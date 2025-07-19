Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Thailand U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |06:53 WIB
3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Thailand U-23!
Timnas Indonesia U-23 berpeluang lawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 di ambang lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 setelah memenangkan dua laga awal Grup A Piala AFF U-23 2025, yakni menggilas Brunei U-23 (8-0) dan menghajar Filipina U-23 (1-0).

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- hanya perlu hasil imbang melawan Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 pada Senin, 21 Juli 2025 malam WIB. Jika mendapatkan hasil imbang bahkan menang, Timnas Indonesia U-23 sudah pasti lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025 sebagai juara grup.

Bagaimana jika kalah dari Malaysia U-23? Jika kalah, Timnas Indonesia U-23 masih berpeluang finis sebagai runner-up terbaik. Jika lolos semifinal Piala AFF U-23 2025, siapa saja calon lawan Timnas Indonesia U-23?

Berikut 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025:

3. Runner-up Grup B

Timnas Kamboja U-23 dan Timnas Laos U-23 bersaing lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.
Timnas Kamboja U-23 dan Timnas Laos U-23 bersaing lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Jika status runner-up terbaik dipegang perwakilan Grup B, Timnas Indonesia U-23 akan menantang mereka. Saat ini Grup B Piala AFF U-23 2025 dihuni Laos, Kamboja dan Vietnam.

Vietnam U-23 diprediksi finis sebagai juara Grup B. Untuk runner-up Grup B bakal diperebutkan Laos dan Kamboja. Di laga pertama Grup B, Laos dan Kamboja bertemu dan hasilnya 1-1. Okezone memprediksi, status runner-up terbaik tidak akan diambil peringkat dua dari grup ini.

2. Runner-up Grup C

Timnas Timor Leste U-23 punya peluang lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.
Timnas Timor Leste U-23 punya peluang lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

Grup C Piala AFF U-23 2025 ditempati Thailand U-23, Myanmar U-23 dan Timor Leste U-23. Di laga pertama Grup C, Myanmar U-23 dan Timor Leste U-23 bertemu dan skornya sama kuat 4-4.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634251/kreativesia-2025-kemenpora-resmi-ditutup-semangat-kolaborasi-pemuda-menggema-di-palembang-hwr.webp
Kreativesia 2025 Kemenpora Resmi Ditutup, Semangat Kolaborasi Pemuda Menggema di Palembang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen.jpg
15 Istilah Tenis yang Populer Saat Nonton Janice Tjen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement