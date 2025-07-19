3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Thailand U-23!

SEBANYAK 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 di ambang lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 setelah memenangkan dua laga awal Grup A Piala AFF U-23 2025, yakni menggilas Brunei U-23 (8-0) dan menghajar Filipina U-23 (1-0).

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- hanya perlu hasil imbang melawan Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 pada Senin, 21 Juli 2025 malam WIB. Jika mendapatkan hasil imbang bahkan menang, Timnas Indonesia U-23 sudah pasti lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025 sebagai juara grup.

Bagaimana jika kalah dari Malaysia U-23? Jika kalah, Timnas Indonesia U-23 masih berpeluang finis sebagai runner-up terbaik. Jika lolos semifinal Piala AFF U-23 2025, siapa saja calon lawan Timnas Indonesia U-23?

Berikut 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025:

3. Runner-up Grup B

Timnas Kamboja U-23 dan Timnas Laos U-23 bersaing lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Jika status runner-up terbaik dipegang perwakilan Grup B, Timnas Indonesia U-23 akan menantang mereka. Saat ini Grup B Piala AFF U-23 2025 dihuni Laos, Kamboja dan Vietnam.

Vietnam U-23 diprediksi finis sebagai juara Grup B. Untuk runner-up Grup B bakal diperebutkan Laos dan Kamboja. Di laga pertama Grup B, Laos dan Kamboja bertemu dan hasilnya 1-1. Okezone memprediksi, status runner-up terbaik tidak akan diambil peringkat dua dari grup ini.

2. Runner-up Grup C

Timnas Timor Leste U-23 punya peluang lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

Grup C Piala AFF U-23 2025 ditempati Thailand U-23, Myanmar U-23 dan Timor Leste U-23. Di laga pertama Grup C, Myanmar U-23 dan Timor Leste U-23 bertemu dan skornya sama kuat 4-4.