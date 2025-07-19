Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Aman jika Jatuh ke Posisi Ini?

KLASEMEN sementara runner-up terbaik Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Hasilnya, runner-up Grup A, Timnas Filipina U-23 menempati puncak klasemen sementara runner-up terbaik dengan tiga angka dan selisih gol +1

Menyusul di posisi dua dan tiga klasemen sementara runner-up terbaik ada Timor Leste U-23 dan Kamboja U-23 yang sama-sama mengemas satu poin dan selisih gol 0. Sekadar diketahui, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Hal itu berarti cuma juara Grup A, B dan C yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Lantas, siapa pengisi satu slot tersisa? Satu tempat lagi ditempati juara atau pemuncak klasemen runner-up terbaik.

Untuk saat ini Timnas Filipina U-23 masih memuncaki klasemen. Namun, dengan catatan Filipina U-23 sudah memainkan dua pertandingan, berbeda dengan runner-up dari Grup B (Kamboja) dan Grup C (Timor Leste) yang baru menjalani satu laga.

1. Cara Penghitungan Klasemen Runner-up Terbaik

Dari tiga grup yang ada di Piala AFF U-23 2025, hanya Grup A yang dihuni empat negara. Sementara itu, Grup B dan C cuma diisi tiga negara. Kemudian pertanyaan muncul, berarti runner-up Grup A diuntungkan karena memiliki pertandingan lebih banyak sehingga jumlah poin yang disabet berpotensi lebih besar? Jawabannya tidak diuntungkan sama sekali.

Sesuai regulasi bagi runner-up Grup A, hasil melawan tim juru kunci tidak masuk hitungan. Semisal Timnas Filipina U-23 yang finis sebagai runner-up Grup A.