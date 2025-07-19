Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Aman jika Jatuh ke Posisi Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |06:18 WIB
Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Aman jika Jatuh ke Posisi Ini?
Timnas Indonesia U-23 (jersey putih) selangkah lagi lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

KLASEMEN sementara runner-up terbaik Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Hasilnya, runner-up Grup A, Timnas Filipina U-23 menempati puncak klasemen sementara runner-up terbaik dengan tiga angka dan selisih gol +1

Menyusul di posisi dua dan tiga klasemen sementara runner-up terbaik ada Timor Leste U-23 dan Kamboja U-23 yang sama-sama mengemas satu poin dan selisih gol 0. Sekadar diketahui, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Hal itu berarti cuma juara Grup A, B dan C yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Lantas, siapa pengisi satu slot tersisa? Satu tempat lagi ditempati juara atau pemuncak klasemen runner-up terbaik.

Untuk saat ini Timnas Filipina U-23 masih memuncaki klasemen. Namun, dengan catatan Filipina U-23 sudah memainkan dua pertandingan, berbeda dengan runner-up dari Grup B (Kamboja) dan Grup C (Timor Leste) yang baru menjalani satu laga.

1. Cara Penghitungan Klasemen Runner-up Terbaik

Dari tiga grup yang ada di Piala AFF U-23 2025, hanya Grup A yang dihuni empat negara. Sementara itu, Grup B dan C cuma diisi tiga negara. Kemudian pertanyaan muncul, berarti runner-up Grup A diuntungkan karena memiliki pertandingan lebih banyak sehingga jumlah poin yang disabet berpotensi lebih besar? Jawabannya tidak diuntungkan sama sekali.

Sesuai regulasi bagi runner-up Grup A, hasil melawan tim juru kunci tidak masuk hitungan. Semisal Timnas Filipina U-23 yang finis sebagai runner-up Grup A.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634173/berburu-jersey-dengan-konsep-stadion-di-jakarta-aku.webp
Berburu Jersey dengan Konsep Stadion di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/halus_fc_vs_asahan.jpg
Hasil Pro Futsal League: Asahan FC All Star vs Halus FC Imbang dalam Drama 8 Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement