Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23: Lemparan Maut Robi Darwis, Garuda Muda Unggul 1-0!

HASIL Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- untuk sementara unggul 1-0.

Gol yang tercipta pada menit ke-23 itu berawal dari lemparan ke dalam fantastis Robi Darwis. Bola disambut Jaime Rosquillo yang melakukan gol bunuh diri. Sundulannya untuk tepis bola justru membuat bola bersarang ke gawangnya sendiri.

Alhasil, Timnas Indonesia U-23 pecah kebuntuan atas Filipina U-23 menjadi 1-0 dalam laga yang digelar di SUGBK, Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB. Laga matchday kedua Grup A ini krusial bagi kedua tim.

Kemenangan penting diraih skuad Garuda Muda. Sebab, hasil manis itu bisa membawa Timnas Indonesia U-23 memperlebar kans lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.