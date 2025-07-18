Piala AFF U-23 2025: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 2025 Malam Ini

JAKARTA – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 malam ini di Piala AFF U-23 sudah diketahui. Akankah Garuda Muda kembali meraih kemenangan?

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 2025 itu merupakan matchday dua Grup A Piala AFF U-23 2025. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Kemenangan

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Di laga perdana, Indonesia dan Filipina sama-sama meraih kemenangan. Merah Putih menghancurkan Timnas Brunei Darussalam U-23 8-0, sedangkan The Azkals menumpas Timnas Malaysia U-23 2-0.

Dengan hasil itu, kedua negara sama-sama mengoleksi tiga poin. Untuk sementara, Indonesia berada di posisi teratas lantaran unggul jumlah gol. Sedangkan, Filipina nangkring tepat di bawahnya.

Tak pelak, kemenangan akan membawa Filipina U-23 dan Timnas Indonesia U-23, selangkah lebih dekat ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sebab, hanya juara grup dari tiga grup yang akan melaju ke empat besar.

Satu wakil lainnya akan didapat dari jalur runner-up terbaik dari tiga grup. Untuk yang satu ini, Filipina memiliki peluang cukup besar, andai kalah dari Indonesia nanti malam.