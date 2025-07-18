Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang 3-0 atas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |06:01 WIB
Timnas Indonesia U-23 Menang 3-0 atas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini?
Jens Raven berpotensi bantu Timnas Indonesia U-23 menang 3-0 atas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 menang 3-0 atas Timnas Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025, Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB? Laga ini krusial bagi kedua tim yang sama-sama memburu tiket semifinal Piala AFF U-23 2025.

Baik Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 sama-sama meraih hasil positif di laga pembuka Grup A Piala AFF U-23 2025. Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23, sedangkan Filipina U-23 mempermalukan Malaysia U-23 (2-0).

1. Gerald Vanenburg Waspada Penuh

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mewaspadai betul Filipina U-23. Juru taktik asal Belanda itu menyebut The Azkals -julukan Timnas Filipina U-23- sebagai tim menakutkan.

“Fokus latihan hari ini (kemarin) adalah mengetahui bagaimana mereka (Filipina) bermain dan bagaimana kita harus bermain, hanya itu fokusnya. Mereka adalah tim yang sangat bagus, kita tahu itu,” kata Gerald Vanenburg kepada awak media termasuk Okezone, Kamis 17 Juli 2025.

2. Modal Positif Lawan Filipina U-23

Meski Filipina U-23 dalam kepercayaan diri tinggi, Timnas Indonesia U-23 tetap dijagokan meraih kemenangan. Selain karena bermain di kandang sendiri, rekor pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 berat sebelah.

Dalam 10 tahun terakhir, Timnas Indonesia U-23 dominan atas Filipina U-23. Dari tiga pertemuan, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23 selalu meraih kemenangan.

 

