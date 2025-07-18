Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Jens Raven Hattrick?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |05:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Jens Raven Hattrick?
Pemain Timnas Indonesia U-23, Jens Raven. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 menarik untuk diketahui. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu, tepatnya akan dimainkan pada malam ini, Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pertandngan melawan Filipina U-23 merupakan laga kedua Timnas Indonesia U-23 di Grup A Piala AFF U-23 2025. Pada laga perdananya, Garuda Muda sukses menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam U-23.

Dalam kemenangan itu bintang muda Timnas Indonesia U-23, Jens Raven tampil begitu beringas hingga mencetak lima gol. Lantas akankah penyerang Bali United itu bisa menggila lagi saat melawan Filipina dan mencetak hattrick?

1. Garuda Muda Waspadai Filipina

Sejauh ini, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, sudah memantau permainan Filipina U-23. Juru taktik asal Belanda itu mewaspadai Filipina, mengingat negara tersebut baru saja menang 2-0 atas Malaysia di laga perdana Grup A Piala AFF U-23 2025.

Tentu kemenangan atas Malaysia itu membuat Filipina menjadi sorotan. Tak heran Vanenburg memastkan pasukan Garuda Muda takkan meremehkan tim berjuluk The Azkals Muda tersebut.

“Fokus latihan hari ini adalah mengetahui bagaimana mereka (Filipina) bermain dan bagaimana kita harus bermain, hanya itu fokusnya. Untuk bisa tajam di laga besok. Mereka adalah tim yang sangat bagus, kita tahu itu,” ucap Vanenburg kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (18/7/2025).

Latihan Timnas Indonesia U-23
Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Brunei Darussalam

2. Jens Raven Main?

Timnas Indonesia U-23 dipastikan bakal memaksimalkan potensi Jens Raven saat melawan Filipina. Namun, ada kekhawatiran pemain keturunan Belanda-Indonesia itu tak bisa dimainkan karena sempat dikabarkan cedera usai kemenangan 8-0 atas Brunei.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
