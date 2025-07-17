Patrick Kluivert Ungkap Rencananya untuk Timnas Indonesia Jelang Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Patrick Kluivert mengungkap rencananya untuk Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

KUALA LUMPUR – Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah punya rencana menyambut putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia berjanji untuk mempersiapkan tim dengan baik serta menganalisis kekuatan lawan.

Hasil undian putaran empat kualifikasi sudah bisa diketahui, Kamis (17/7/2025). Timnas Indonesia akan tergabung bersama Arab Saudi, dan Irak di Grup B. Sementara, Grup A akan dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman.

1. Rencana Patrick Kluivert

Fase putaran empat kualifikasi akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8-14 Oktober 2025. Dengan format round robin, dua tim yang menjadi juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Sementara, runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antarbenua. Dengan demikian, kesempatan Thom Haye dan kawan-kawan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar.

Kluivert mengungkapkan, rencana awalnya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Pria berpaspor Belanda itu akan menganalisis kekuatan lawan serta mematangkan sistem permainan.

“Rencana saya adalah mempersiapkan tim dengan sangat baik,” ujar Kluivert usai menghadiri drawing di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (17/7/2025).