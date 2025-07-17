Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Ungkap Rencananya untuk Timnas Indonesia Jelang Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |18:03 WIB
Patrick Kluivert Ungkap Rencananya untuk Timnas Indonesia Jelang Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Patrick Kluivert mengungkap rencananya untuk Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah punya rencana menyambut putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia berjanji untuk mempersiapkan tim dengan baik serta menganalisis kekuatan lawan.

Hasil undian putaran empat kualifikasi sudah bisa diketahui, Kamis (17/7/2025). Timnas Indonesia akan tergabung bersama Arab Saudi, dan Irak di Grup B. Sementara, Grup A akan dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman.

1. Rencana Patrick Kluivert

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (Foto: Youtube/AFC Asian Cup)

Fase putaran empat kualifikasi akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8-14 Oktober 2025. Dengan format round robin, dua tim yang menjadi juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Sementara, runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antarbenua. Dengan demikian, kesempatan Thom Haye dan kawan-kawan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar.

Kluivert mengungkapkan, rencana awalnya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Pria berpaspor Belanda itu akan menganalisis kekuatan lawan serta mematangkan sistem permainan.

“Rencana saya adalah mempersiapkan tim dengan sangat baik,” ujar Kluivert usai menghadiri drawing di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (17/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/cosmo_jne_menumbangkan_bintang_timur_surabaya_2_0.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Taklukkan Bintang Timur Surabaya 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement