HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Kisaran Gaji Rafael Struick di Dewa United dengan Brisbane Roar, bak Bumi dan Langit?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |20:45 WIB
Adu Kisaran Gaji Rafael Struick di Dewa United dengan Brisbane Roar, bak Bumi dan Langit?
Adu kisaran gaji Rafael Struick di Dewa United dengan Brisbane Roar menarik untuk diulas (Foto: Dewa United FC)
A
A
A

ADU kisaran gaji Rafael Struick di Dewa United dengan Brisbane Roar, menarik untuk diulas. Apakah nominalnya bak bumi dan langit?

Struick memberi kabar mengejutkan usai resmi bergabung dengan Dewa United FC pada Rabu 16 Juli 2025. Ia diikat dengan kontrak selama tiga tahun.

rafael struick foto brisbane roar

Bergabungnya Struick ke Dewa United tak terlepas dari keinginan mendapat menit bermain lebih banyhak. Sebab, di klub sebelumnya, ia hanya tampil 10 kali dengan catatan 1 gol.

1. Kisaran Gaji Rafael Struick di Brisbane Roar

Lalu, berapa kisaran gaji Rafael Struick di Brisbane Roar? Tidak ada laporan pasti mengenai nominalnya.

Namun, melansir dari One Football, Struick disebut mendapat bayaran hingga USD200 ribu per musim (setara Rp3,2 miliar). Angka tersebut masih terhitung standar di Australia.

Pun begitu, gaji Struick di Brisbane Roar jauh lebih besar ketimbang saat membela ADO Den Haag. Di sana, pemain berusia 22 tahun itu dibayar hanya 26 ribu Euro (setara Rp492 juta) per musim.

 

Halaman:
1 2
      
