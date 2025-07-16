Reaksi Pelatih Brunei Usai Kena Bantai Timnas Indonesia U-23 8-0 di Piala AFF U-23 2025

REAKSI pelatih Timnas Brunei Darussalam U-23, Aminuddin Jumat, usai kena bantai Timnas Indonesia U-23 8-0. Momen itu terjadi di laga perdana Piala AFF U-23 2025.

Jumat pun memilih mengambil sisi positif dari kekalahan itu. Dia mengaku timnya mendapatkan pelajaran berharga usai dibantai Timnas Indonesia U-23.

1. 3 Poin Penting dari Kekalahan Telak Brunei

Aminuddin mengatakan, ada tiga poin yang bisa dipelajari dari Timnas Indonesia U-23. Ketiga poin itu adalah pergerakan yang tepat, komunikasi antar-pemain, serta pengambilan keputusan dalam permainan.

"Di babak pertama, seperti yang saya katakan sebelumnya, dari konferensi pers kemarin, ini adalah kesempatan bagi kami untuk bermain melawan tim-tim besar, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Karena kami siap mendapatkan kesempatan seperti ini untuk bermain melawan tim-tim besar. Jadi, terutama malam ini, kami bermain melawan Indonesia," buka Aminuddin dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

"Mereka mampu bergerak dan komunikasi antar pemain serta keputusan individu sangat mengesankan. Jadi kami berharap para pemain kami dapat belajar dari pertandingan ini," sambungnya.

2. Hanya Kebobolan 1 Gol di Babak 2

Di sisi lain, ada yang menarik karena Brunei Darussalam U-23 hanya kebobolan satu gol di babak kedua. Aminuddin mengaku sempat memberikan arahan serius di ruang ganti sebelum babak kedua dimulai.

"Dan kemudian apa yang kami lakukan, tentu saja, selama waktu istirahat, para pemain, tentu saja, kami menyegarkan mereka untuk memastikan mereka dapat berpikir secara sadar," ujar Aminuddin.

"Dan kemudian mereka dapat bermain, tampil, meskipun kami kebobolan beberapa gol. Tapi ya, ini momen yang bagus untuk kami manfaatkan untuk pertandingan berikutnya. Kami harap para pemain bisa menunjukkan performa yang bagus, belajar dari pertandingan ini, dan kemudian mereka bisa tampil bagus untuk pertandingan kedua," tambahnya.