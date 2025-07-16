Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Akan Tampil di Super League 2025-2026, Nomor 1 Jens Raven!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |11:47 WIB
7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Akan Tampil di Super League 2025-2026, Nomor 1 Jens Raven!
Jens Raven resmi perkuat Bali United. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

ADA 9 pemain naturalisasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang akan tampil di Super League 2025-2026. Salah satunya adalah Jens Raven yang baru saja menarik perhatian karena penampilan apiknya bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Jens Raven diketahui bakal bermain di Bali United pada kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 tersebut. Selain Jens, ada sejumlah pemain naturalisasi lainnya yang juga akan memeriahkan Super League 2025-2026. Penasaran siapa saja?

Berikut 7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Akan Tampil di Super League 2025-2026:

1. Jens Raven (Bali United)

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Striker muda yang baru saja dinaturalisasi ini akan memulai petualangan profesionalnya di Indonesia bersama Bali United. Kehadiran Jens Raven diharapkan bisa menambah daya gedor Serdadu Tridatu di lini depan dan menjadi tumpuan gol di musim mendatang.

2. Rafael Struick (Dewa United)

Rafael Struick. instagram/brisbaneroarfc
Rafael Struick. instagram/brisbaneroarfc

Penyerang lincah ini dipastikan berseragam Dewa United berdasarkan pernyataan Presiden klub tersebut. Setelah menunjukkan performa menjanjikan bersama Timnas Indonesia, Rafael Struick akan menjadi bagian penting dari strategi Dewa United untuk bersaing di papan atas Super League.

3. Jordi Amat (Persija Jakarta)

Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)
Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

Bek tangguh sekaligus pemain yang pernah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia ini menjadi rekrutan besar Persija Jakarta. Setelah membela Johor Darul Ta'zim (JDT), pengalaman dan kepemimpinan Jordi Amat diyakini akan memperkuat lini pertahanan Macan Kemayoran.

4. Marc Klok (Persib Bandung)

Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Bali United (Foto: Instagram/@marcklok)
Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Bali United (Foto: Instagram/@marcklok)

Gelandang enerjik ini tetap menjadi andalan Persib Bandung. Marc Klok adalah salah satu pionir pemain naturalisasi yang sukses di Liga Indonesia, dan ia akan terus menjadi motor serangan serta pengatur ritme permainan Maung Bandung.

5. Stefano Lilipaly (Dewa United)

Stefano Lilipaly cetak gol di laga Persik Kediri vs Borneo FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)
Stefano Lilipaly cetak gol di laga Persik Kediri vs Borneo FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Setelah tampil memukau di beberapa klub sebelumnya, Stefano Lilipaly kini bergabung dengan Dewa United. Kualitas dan kreativitasnya di lini tengah diharapkan bisa memberikan dimensi baru bagi permainan Tangsel Warriors.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042/timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176645/4_negara_yang_bantai_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_pssi-W7uw_large.jpg
4 Negara yang Bantai Timnas Indonesia Ini Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Calon Kuat Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176180/timnas_indonesia_vs_irak-6lqb_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 karena Strategi Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633053/media-belanda-sebut-patrick-kluivert-dipecat-karena-gelombang-kritik-vmp.webp
Media Belanda Sebut Patrick Kluivert Dipecat karena Gelombang Kritik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ditanya Target Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Jawabannya Bikin Ngakak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement