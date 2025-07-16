7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Akan Tampil di Super League 2025-2026, Nomor 1 Jens Raven!

ADA 9 pemain naturalisasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang akan tampil di Super League 2025-2026. Salah satunya adalah Jens Raven yang baru saja menarik perhatian karena penampilan apiknya bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Jens Raven diketahui bakal bermain di Bali United pada kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 tersebut. Selain Jens, ada sejumlah pemain naturalisasi lainnya yang juga akan memeriahkan Super League 2025-2026. Penasaran siapa saja?

Berikut 7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Akan Tampil di Super League 2025-2026:

1. Jens Raven (Bali United)

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Striker muda yang baru saja dinaturalisasi ini akan memulai petualangan profesionalnya di Indonesia bersama Bali United. Kehadiran Jens Raven diharapkan bisa menambah daya gedor Serdadu Tridatu di lini depan dan menjadi tumpuan gol di musim mendatang.

2. Rafael Struick (Dewa United)

Rafael Struick. instagram/brisbaneroarfc

Penyerang lincah ini dipastikan berseragam Dewa United berdasarkan pernyataan Presiden klub tersebut. Setelah menunjukkan performa menjanjikan bersama Timnas Indonesia, Rafael Struick akan menjadi bagian penting dari strategi Dewa United untuk bersaing di papan atas Super League.

3. Jordi Amat (Persija Jakarta)

Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

Bek tangguh sekaligus pemain yang pernah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia ini menjadi rekrutan besar Persija Jakarta. Setelah membela Johor Darul Ta'zim (JDT), pengalaman dan kepemimpinan Jordi Amat diyakini akan memperkuat lini pertahanan Macan Kemayoran.

4. Marc Klok (Persib Bandung)

Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Bali United (Foto: Instagram/@marcklok)

Gelandang enerjik ini tetap menjadi andalan Persib Bandung. Marc Klok adalah salah satu pionir pemain naturalisasi yang sukses di Liga Indonesia, dan ia akan terus menjadi motor serangan serta pengatur ritme permainan Maung Bandung.

5. Stefano Lilipaly (Dewa United)

Stefano Lilipaly cetak gol di laga Persik Kediri vs Borneo FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Setelah tampil memukau di beberapa klub sebelumnya, Stefano Lilipaly kini bergabung dengan Dewa United. Kualitas dan kreativitasnya di lini tengah diharapkan bisa memberikan dimensi baru bagi permainan Tangsel Warriors.