SEPAKBOLA DUNIA

Jens Raven Bantah Alami Cedera Usai Laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23: Hanya Kram

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |23:49 WIB
Jens Raven Bantah Alami Cedera Usai Laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23: Hanya Kram
Jens Raven membantah alami cedera usai laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

JAKARTA Jens Raven membantah alami cedera usai laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025. Ia mengaku hanya kram.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB. Garuda Muda menang telak 8-0!

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Raven memborong enam gol (2’, 9’, 31’, 33’, 41’, 62’) ditambah sumbangsih Arkhan Fikri (20’) dan Rayhan Hannan (35’). Kemenangan tersebut disambut dengan meriah.

1. Jatah Pergantian Habis

Meski cetak setengah lusin gol, kondisi Raven menjadi pertanyaan. Sebab, striker baru Bali United itu sempat terlihat mengalami kesakitan pada bagian kakinya di babak kedua.

Raven membenarkan mengalami kesakitan. Namun, tidak ada masalah serius karena hanya kram. Ia terpaksa menahan rasa sakit gara-gara jatah pergantian pemain sudah habis.

"Ya, benar apa yang Anda lihat, tapi itu hanya kram, tidak lebih dari itu. Hanya kram di kedua kaki saya," kata Raven usai pertandingan, Selasa (15/7/2025).

 

Piala AFF U-23
