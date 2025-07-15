Timnas Malaysia U-23 Disebut Sengaja Kalah 0-2 dari Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025

Timnas Malaysia U-23 disebut sengaja kalah 0-2 dari Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: X/@malaysia_nt)

MASYARAKAT Malaysia dengan akun X @OnefootballM menyebut Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 sengaja kalah 0-2 dari Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- disebut mengalah demi mengecoh dua lawan mereka selanjutnya di Grup A Piala AFF U-23 2025, yakni Brunei Darussalam U-23 dan Timnas Indonesia U-23.

"Malaysia U-23 sengaja kalah untuk mengecoh tim berikutnya. Tetap tenang,” tulis akun @OnefootballM, Selasa (15/7/2025).

Timnas Malaysia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Filipina U-23. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

Hasil mengejutkan dialami Timnas Malaysia U-23 asuhan Nafuzi Zain di matchday pertama Grup A Piala AFF U-23 2025. Bertemu Filipina U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (15/7/2025) sore WIB, skuad Harimau Muda tumbang 0-2.

Secara permainan, Timnas Malaysia U-23 sebenarnya lebih dominan. Namun, The Azkals -julukan Timnas Filipina U-23- pintar memanfaatkan peluang sekecil apa pun menjadi gol.

Gol-gol Timnas Filipina U-23 dicetak Otu Bisong pada menit sembilan dan 40. Setelah dua gol itu, Timnas Malaysia U-23 mencoba bangkit namun tak ada gol balasan.

1. Nasib Timnas Malaysia U-23 di Ujung Tanduk

Akibat kekalahan ini, nasib Timnas Malaysia U-23 berada di ujung tanduk. Sekalipun memenangkan dua laga selanjutnya kontra Brunei U-23 dan Timnas Indonesia U-23, tak ada Jaminan Malaysia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.