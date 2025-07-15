Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-23 Disebut Sengaja Kalah 0-2 dari Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |20:20 WIB
Timnas Malaysia U-23 Disebut Sengaja Kalah 0-2 dari Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025
Timnas Malaysia U-23 disebut sengaja kalah 0-2 dari Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: X/@malaysia_nt)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia dengan akun X @OnefootballM menyebut Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 sengaja kalah 0-2 dari Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- disebut mengalah demi mengecoh dua lawan mereka selanjutnya di Grup A Piala AFF U-23 2025, yakni Brunei Darussalam U-23 dan Timnas Indonesia U-23.

"Malaysia U-23 sengaja kalah untuk mengecoh tim berikutnya. Tetap tenang,” tulis akun @OnefootballM, Selasa (15/7/2025).

Timnas Malaysia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Filipina U-23. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Filipina U-23. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

Hasil mengejutkan dialami Timnas Malaysia U-23 asuhan Nafuzi Zain di matchday pertama Grup A Piala AFF U-23 2025. Bertemu Filipina U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (15/7/2025) sore WIB, skuad Harimau Muda tumbang 0-2.

Secara permainan, Timnas Malaysia U-23 sebenarnya lebih dominan. Namun, The Azkals -julukan Timnas Filipina U-23- pintar memanfaatkan peluang sekecil apa pun menjadi gol.

Gol-gol Timnas Filipina U-23 dicetak Otu Bisong pada menit sembilan dan 40. Setelah dua gol itu, Timnas Malaysia U-23 mencoba bangkit namun tak ada gol balasan.

1. Nasib Timnas Malaysia U-23 di Ujung Tanduk

Akibat kekalahan ini, nasib Timnas Malaysia U-23 berada di ujung tanduk. Sekalipun memenangkan dua laga selanjutnya kontra Brunei U-23 dan Timnas Indonesia U-23, tak ada Jaminan Malaysia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632701/pon-beladiri-2025-atlet-taekwondo-garbha-presisi-polri-borong-medali-xyc.webp
PON Beladiri 2025, Atlet Taekwondo Garbha Presisi Polri Borong Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/04/pelatih_timnas_brasil_carlo_ancelotti.jpg
Komentar Mengejutkan Ancelotti Usai Timnas Brasil Dipermalukan Jepang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement