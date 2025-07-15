5 Pemain Timnas Malaysia U-23 yang Wajib Diwaspadai di Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Bomber Andalan Harimau Malaya Muda

ADA 5 pemain Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 yang wajib diwaspadai di Piala AFF U-23 2025 yang menarik untuk dibahas. Kelima pemain ini layak menjadi perhatian karena berpotensi menyulitkan Timnas Indonesia karena kedua tim memang akan saling berjumpa di Grup A.

Ya, Malaysia U-23 dan Timnas Indonesia U-23 berada di grup yang sama pada Piala AFF U-23 2025. Keduanya saling berjumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 21 Juli 2025.

Selain melawan Garuda Muda, Malaysia U-23 juga nantinya melawan Brunei Darussalam dan Filipina di Grup A. Tentunya pasukan asuhan Nafuzi Zain itu akan mengincar hasil terbaik di tiga laga fase grup.

Sebab hanya juara grup dan satu runner-up terbaik untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk meraih hasil terbaik itu, Malaysia U-23 bisa mengandalkan lima pemain terbaik mereka. Lantas siapa saja?

Berikut 5 Pemain Timnas Malaysia U-23 yang Wajib Diwaspadai di Piala AFF U-23 2025:

1. Haqimi Azim

Haqimi Azim foto ig @qimirosli

Haqimi Azim adalah salah satu penyerang muda paling menjanjikan yang dimiliki Malaysia U-23. Haqimi pun mendapatkan sorotan dari pihak AFF dan masuk dalam daftar pemain bintang masa depan yang tampil di turnamen tersebut.

“Striker Haqimi Azim bermain di semua lima pertandingan Kuala Lumpur City FC. Ia mencetak gol kemenangan dalam kemenangan 1-0 atas Kaya FC-lloilo dari Filipina. Pemain berusia 22 tahun itu tidak terlibat dalam Kejuaraan ASEAN tahun 2023. Namun, ia bermain untuk tim senior dalam dua Kejuaraan ASEAN (Piala AFF) terakhir pada tahun 2022 dan 2024.

2. Ubaidillah Shamsul

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

Ubaidillah Shamsul juga menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar pemain bintang masa depan versi AFF. Bermain sebagai bek, Ubaidillah merupakan pemain Terengganu FC.

Sejauh ini, Ubaidillah berperan vital dalam mengatur tempo permainan Malaysia. Ia adalah pemain yang punya visi bagus dalam mendistribusikan bola, baik melalui umpan pendek maupun panjang.

3. Syahmi Adib Haikal

Syahmi Adib Harian Metro

Syahmi Adib Haikal adalah kiper muda yang tangguh. Ia dulunya andalan Timnas Malaysia U-19.

Saat ini, Syahmi bermain untuk Selangor FC. Dengan kemampuannya dan pengalaman, Syahmi dipercaya akan menjadi kiper yang merepotkan untuk Timnas Indonesia U-23 dan tim-tim lain.