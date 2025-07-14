Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Langkah Awal Ganggu Timnas Indonesia U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |21:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Langkah Awal Ganggu Timnas Indonesia U-23?
Nafuzi Zain (tengah) siap bawa Timnas Malaysia U-23 berjaya di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di matchday pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 17.00 WIB.

Pelatih Timnas Malaysia U-23 Nafuzi Zain paham timnya tergabung di grup yang tidak mudah. Selain dihadapkan dengan tim underdog seperti Filipina dan Brunei Darussalam, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23- dipertemukan dengan Timnas Indonesia U-23.

1. Nantikan Rivalitas Kontra Timnas Indonesia U-23

Nafuzi Zain paham betul rivalitas tinggi dengan Timnas Indonesia U-23. Ia tak sabar menantikan skuad asuhannya menghadapi Timnas Indonesia U-23 di hadapan puluhan ribu suporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

“Memang kalau kita lihat di senior tim, Indonesia dan Malaysia rivalitasnya ditunggu-tunggu fans dari kedua negara. Jadi saya merasa ini satu pertandingan yang menarik, terutama untuk tim Malaysia bisa bermain di sini, di depan pendukung Indonesia yang kita tahu fanatik,” kata Nafuzi Zain dalam konferensi pers jelang laga, Senin (14/7/2025).

“Saya mengharapkan bakal ada tontonan menarik, dan untuk Malaysia semoga bisa menunjkkan penampilan yang bagus. Kita juga mengamati Filipina dan Brunei, mereka bukan pasukan yang mudah dikalahkan,” lanjut pelatih yang membawa Terengganu finis runner-up di Liga Super Malaysia 2022 ini.

2. Filipina Bawa Pemain Universitas

Pelatih Timnas Filipina U-23 Garrath James McPherson membawa enam pemain Universitas ke Piala AFF U-23 2025. Ia menilai timnya tidak kekurangan kualitas meski membawa pemain-pemain yang masih hijau.

 

Halaman:
1 2
      
