6 Pemain yang Hampir Main di Olimpiade Paris 2024 Ini Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025!

6 pemain Timnas Indonesia U-23 yang hampir main di Olimpiade Paris 2024 merumput di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 6 pemain yang hampir main di Olimpiade Paris 2024 ternyata memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Mereka ialah Daffa Fasya, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri dan Hokky Caraka.

Muhammad Ferarri dan kawan-kawan saat itu membantu Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. Jika saja menang atas Uzbekistan U-23 di semifinal, atau menumbangkan Irak U-23 di perebutan posisi tiga, Timnas Indonesia U-23 akan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Muhammad Ferarri saat membela Timnas Indonesia U-23 kontra Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

Namun, Timnas Indonesia U-23 kalah di dua laga itu dan harus main di playoff Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dipastikan gagal lolos Olimpiade Paris 2024 karena kalah 0-1 dari Guinea U-23 di babak playoff.

Dari enam pemain di atas, Muhammad Ferarri jadi yang paling berperan saat itu. Bek milik Persija Jakarta itu selalu bermain sebagai starter dalam tujuh laga yang ditempuh Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 dan playoff Olimpiade Paris 2024.

Ia bahkan mencetak gol pembuka saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Sayangnya, gol itu dianulir dan justru Uzbekistan U-23 yang memenangkan laga dengan skor 2-0.

1. Tulang Punggung di Piala AFF U-23 2025

Nama-nama di atas akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Jakarta-Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Timnas Filipina U-23, Timnas Brunei U-23 dan Timnas Malaysia U-23.

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Di laga pembuka Grup A, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Brunei Darussalam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.