HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2025: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23, Jens Raven Menggila?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |20:15 WIB
Piala AFF U-23 2025: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23, Jens Raven Menggila?
Timnas Indonesia U-23 siap melawan Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@donytripamungkas)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di matchday pembuka Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal, laga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg stelah mengumumkan 23 pemain untuk mengarungi Piala AFF U-23 2025 di Jakarta-Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Satu hari jelang kick off, kabar buruk menimpa Gerald Vanenburg.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Calon pemain andalan Gerald Vanenburg, Mikael Tata, mengalami sakit. Alhasil, Gerald Vanenburg memanggil pemain Bhayangkara FC Frengky Missa sebagai pengganti personel Persebaya Surabaya tersebut.

1. Andalkan 4-3-3?

Lantas, formasi apa yang akan dimainkan Gerald Vanenburg? Pelatih 61 tahun ini diprediksi mengandalkan formasi 4-3-3.

Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriadi. Lanjut di posisi empat bek sejajar ada Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri, Kadek Arel dan Dony Tri Pamungkas.

Untuk tiga gelandang sentral ada Achmad Maulana, Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Victor Dethan mentas sebagai winger kanan, Rahmat Arjuna (winger kiri) dan Jens Raven (penyerang tengah).

 

Halaman:
1 2
      
