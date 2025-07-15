Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Brunei U-23, Pemain Timnas Indonesia U-23 Bongkar Cara Gerald Vanenburg Tingkatkan Kualitas Garuda Muda

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |12:39 WIB
Jelang Lawan Brunei U-23, Pemain Timnas Indonesia U-23 Bongkar Cara Gerald Vanenburg Tingkatkan Kualitas Garuda Muda
Gerald Vanenburg disebut dongkrak performa Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@geraldvanenburgofficial)
A
A
A

WINGER Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Yardan Yafi membongkar cara Gerald Vanenburg meningkatkan kualitas permainan Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23. Ia mengatakan komunikasi dan disiplin menjadi cara utama Gerald Vanenburg mendongkrak performa Timnas Indonesia U-23.

Sejak 23 Juni 2025, Yardan Yafi mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U-23 di Jakarta. Alhasil, pemain yang mengemas dua gol dan satu assist bersama Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 ini paham betul kemauan Gerald Vanenburg.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Pelan-pelan setelah mengikuti instruksi Gerald Vanenburg, Yardan Yafi mulai dipercaya sang pelatih. Ia pun masuk ke dalam skuad akhir Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2025.

"Banyak pelajaran dan pengalaman yang saya dapat selama mengikuti pemusatan latihan kali ini. Mulai dari kedisiplinan dan juga tanggung jawab yang lebih besar dari Coach Gerald,” kata Yardan, Okezone mengutip dari laman resmi Persita Tangerang, Selasa (15/7/2025). 

“Komunikasi menjadi hal utama di lapangan. Pelatih selalu menekankan pondasi dasar sepakbola, kita harus bermain simpel dan mengambil keputusan tepat pada saat di lapangan. Baik itu sebuah operan, tendangan ke gawang dan juga pergerakan tanpa bola," jelas Yardan. 

1. Terus Berkembang

Yardan bersyukur terus berkembang menjadi pesepakbola. Ia pun antusias menatap laga-laga bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

 

Halaman:
1 2
      
