Demi Bawa PSM Makassar Juara Super League 2025-2026, Alex de Aguiar Siap Menggila

PEMAIN anyar PSM Makassar, Alex de Aguiar Gomes, tebar janji manis jelang Super League 2025-2026 dibuka. Dia berjanji tampil menggila.

Hal ini dilakukan Alex de Aguiar Gomes demi membawa PSM meraih gelar juara. Dengan memberi kontribusi terbaik di setiap laga, dia optimistis hasil manis bisa diraih.

1. Alex de Aguiar Gomes Siap Beri Dampak Besar ke PSM Makassar

Skuad Juku Eja -julukan PSM- terakhir menjadi juara kompetisi kasta teratas di Indonesia pada edisi 2022-2023. Prestasi itu siap diusahakan kembali tercapai musim ini.

Alex de Aguiar Gomes pun berharap kehadirannya dapat member berdampak besar untuk PSM Makassar. Karena itu, target juara akan coba diperjuangkan bersama dengan rekan-rekannya.

"Target saya ingin bawa PSM juara lagi. Coach Bernardo Tavares cerita pada saya. Tiga tahun lalu PSM adalah juara Indonesia," ucap Alex de Aguiar Gomes, dilansir dari laman ILeague, Selasa (15/7/2025).

"Dia ingin saya melakukan hal sama. Jadi juara untuk pendukung PSM," tambahnya.