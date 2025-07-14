Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2025: Langsung Hadapi Timnas Indonesia U-23, Pelatih Brunei U-23 Tidak Gentar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |23:15 WIB
Piala AFF U-23 2025: Langsung Hadapi Timnas Indonesia U-23, Pelatih Brunei U-23 Tidak Gentar
Pelatih Timnas Brunei Darussalam U-23 Aminnudin bin Jumat yakin melawan Timnas Indonesia U-23 akan jadi pengalaman bagus (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
JAKARTA – Pelatih Timnas Brunei Darussalam U-23, Aminnudin bin Jumat, mengakui kualitas Timnas Indonesia U-23 yang akan dihadapi di laga pembuka Piala AFF U-23 2025. Namun, pihaknya tidak akan gentar.

Brunei Darussalam U-23 akan mengawali perjuangannya dengan menantang tuan rumah Timnas Indonesia U-23. Pertandingan tersebut akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa 15 Julli 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Kualitas Tuan Rumah

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Di atas kertas, Brunei Darussalam U-23 bisa dibilang tidak diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia U-23. Aminnudin selaku pelatih pun mengakui tuan rumah merupakan tim kuat karena dihuni banyak pemain bertalenta. 

“Ini adalah pengalaman yang bagus buat kami, ini juga kehormatan buat kami bisa lawan tim tuan rumah. Tentu mereka punya banyak pemain bertalenta,” kata Aminnudin dalam konferensi pers, Senin (14/7/2025).

2. Tidak Ciut

Namun begitu, pria berdarah Melayu itu menegaskan anak asuhnya tidak ciut menghadapi Timnas Indonesia U-23. Ia mengaku sudah membedah kekuatan skuad Garuda Muda, namun tak ingin mengungkapnya.

 

