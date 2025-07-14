Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Dapat Peringatan Jelang Piala AFF U-23 2025: Jangan Sepelekan Brunei!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |12:53 WIB
Timnas Indonesia U-23 Dapat Peringatan Jelang Piala AFF U-23 2025: Jangan Sepelekan Brunei!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 dapat peringatan jelang Piala AFF U-23 2025 dimulai. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- diminta tak sepelekan Timnas Brunei Darussalam U-23 yang jadi lawan pertama.

Timnas Indonesia U-23 akan bersua Brunei Darussalam dalam laga pembuka Piala AFF U-23 2025. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Timnas Indonesia U-23 Diminta Waspadai Brunei

Di atas kertas, Timnas Indonesia U-23 jauh lebih diunggulkan ketimbang Brunei. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, pun memanggil sederet pemain terbaik Tanah Air untuk jalani pemusatan latihan (TC).

Bahkan, beberapa nama sudah punya pengalaman membela Timnas Indonesia senior. Di antaranya, ada Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, hingga Robi Darwis.

Meski begitu, Timnas Indonesia U-23 diminta tetap waspada dalam hadapi Brunei. Sebab, jika lengah, kans meraih kemenangan bisa saja sirna.

Pesan itu dituliskan netizen Indonesia di laman Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia. Mereka pun memberikan dukungan untuk Garuda Muda.

"Jangan remehkan semua lawan," tulis akun @miz**

"Semangat para punggawa skuad garuda," tulis akun @_ca**

"Semangat skuad garuda, semoga menang," tulis akun @mr**

"Bismillah juara," tulis akun @dyl**

 

