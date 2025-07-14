Media Vietnam Heboh Dengar Komentar Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Jelang Piala AFF U-23 2025

MEDIA Vietnam, Soha.vn, heboh mendengar komentar pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Gerald Vanenburg jelang Piala AFF U-23 2025. Soha menyebut Gerald Vanenburg begitu percaya diri jelang memimpin skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Piala AFF U-23 2025.

“Dalam wawancara terbaru, pelatih Gerald Vanenburg mengeluarkan pernyataan yang sangat meyakinkan. Ia optimistis Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil positif di Piala AFF U-23 2025,” tulis Soha dalam artikel yang mereka buat.

Media Vietnam heboh dengar pernyataan Gerald Vanenburg jelang pimpin Timnas Indonesia U-23. (Foto: SOHA.VN)

“Saat ini Timnas Indonesia U-23 masih mematangkan persiapan akhir sebelum turun di Piala AFF U-23 2025. Mereka tergabung bersama Malaysia, Filipina dan Brunei di Grup A Piala AFF U-23 2025,” lanjut Soha.

1. Optimisme Gerald Vanenburg

Keyakinan tinggi ditunjukkan Gerald Vanenburg. Pelatih 61 tahun itu yakin Timnas Indonesia U-23 melaju jauh di ajang-ajang yang diikuti. Selain Piala AFF U-23 2025, Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dan SEA Games 2025.

Target tinggi dicanangkan mantan pemain PSV Eindhoven dan Timnas Belanda tersebut. Ia menargetkan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025, SEA Games 2025 dan lolos Piala Asia U-23 2026.

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup J bersama Korea Selatan, Laos dan Makau. Laga-laga akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September 2025.