Efek Jens Raven ke Bali United, Timnas Indonesia U-23 Batal Cetak Sejarah di Piala AFF U-23 2025

Jens Raven bikin Timnas Indonesia U-23 gagal cetak sejarah di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Laman resmi Bali United)

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 batal mencetak sejarah di Piala AFF U-23 2025 efek Jens Raven ke Bali United. Seharusnya Piala AFF U-23 2025 menjadi momen pertama terdapat pemain abroad di skuad Timnas Indonesia U-23

Dalam dua edisi sebelumnya ketika Timnas Indonesia U-23 ikut serta di Piala AFF U-23 (2019 dan 2023), tidak ada satu pun ada pemain abroad. Sekalipun ada Firza Andika yang terdaftar sebagai pemain Tubize (Liga Belgia) pada Piala AFF U-22 2019, pesepakbola asal Medan itu tak pernah bermain bersama klub tersebut.

Karena itu, ketika pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg memanggil Jens Raven ke pemusatan latihan jelang Piala AFF U-23 2025, sejarah di depan mata. Namun, sejarah itu dibatalkan Jens Raven, bukan Gerald Vanenburg.

1. Jens Raven Resmi Gabung Bali United

Jens Raven resmi gaung Bali United. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Minggu 13 Juli 2025 menjadi hari bersejarah bagi Jens Raven. Pertama kali sepanjang karier sepakbolanya, Jens Raven dikontrak klub profesional, Bali United.

Sebelumnya, status Jens Raven adalah pemain FC Dordrecht U-21. Sekarang di usia yang belum genap 20 tahun, pesepakbola 187 sentimeter ini mendapatkan kepercayaan dari klub asal negaranya, Bali United.

Salah satu alasan Jens Raven menerima tawaran Bali United adalah kehadiran pelatih asal Belanda, Johnny Jansen. Johnny Jansen bukanlah pelatih sembarangan.

Ia pernah menangani SC Heerenveen pada 2019-2022 serta PEC Zwolle (2023-2025). Sejumlah pemain asal Belanda kabarnya akan didatangkan Johnny Jansen ke Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar menyambut Super League 2025-2026.