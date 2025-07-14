Malam Hari! Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Ajang Piala AFF U-23 2025 bergulir mulai besok, Selasa 15 Juli 2025. Timnas Indonesia U-23 pun akan turut memulai perjalanannya di Piala AFF U-23 2025 pada esok hari dengan melawan Brunei Darussalam.

1. Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23

Sebagai tuan rumah Piala AFF U-23 2025, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A. Mereka akan hadapi Brunei, Malaysia, dan Filipina di fase grup.

Duel melawan Brunei akan jadi tantangan pertama Timnas Indonesia U-23. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Kemenangan tentunya dibidik skuad Garuda Muda pada laga tersebut. Sebab, mereka ingin buka perjalanan dengan manis.