HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Chelsea vs PSG di Final Piala Dunia Klub 2025, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |00:01 WIB
Link Live Streaming Chelsea vs PSG di Final Piala Dunia Klub 2025, Klik di Sini!
Chelsea vs PSG di final Piala Dunia Klub 2025. (Foto: FIFA)
LINK live streaming laga Chelsea vs Paris Saint-Germain (PSG) di final Piala Dunia Klub 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan final yang dihelat di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat tersebut tepatnya akan dimainkan pada Senin (14/7/2025) pukul 02.00 WIB.

Bagi Chelsea, mereka akan mencoba merebut trofi kedua Piala Dunia Klub setelah sempat memenangkannya di edisi 2021. Sementara bagi PSG, tim asuhan Luis Enrique itu akan mencoba merebut gelar perdana mereka di ajang tersebut.

1. Chelsea Tak Gentar meski PSG Difavoritkan

Jelang laga final Piala Dunia Klub 2025, PSG banyak dijagokan untuk menang. Pasalnya Les Parisiens –julukan PSG– baru saja memenangkan Liga Champions 2024-2025.

Bisa dikatakan PSG yang sekarang memiliki skuad komplet. Jadi, tidak heran jika PSG lebih dijagokan ketimbang Chelsea yang juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan finis keempat di Liga Inggris 2024-2025.

Menariknya, kapten Chelsea, Reece James tak gentar. James menegaskan The Blues –julukan Chelsea– tidak takut. Sebab James percaya skuad Chelsea juga dipenuhi banyak pemain bintang.

ES Tunis vs Chelsea. (Foto: FIFA)
ES Tunis vs Chelsea. (Foto: FIFA)

 "Sejujurnya, saya tidak peduli jika semua orang memuji lawan kami. Kami mempersiapkan diri dengan baik dan kami akan ke final untuk menang,” ungkap Reece James, melansir dari FIFA, Senin (14/7/2025).

“Saya sudah pernah bermain di banyak final di mana kami difavoritkan dan kami tidak menang. PSG memang luar biasa dan kami mengantisipasi pertandingan yang sulit, tetapi kami juga memiliki tim yang luar biasa dan kami akan mengejutkan banyak orang,” imbuh James.

 

