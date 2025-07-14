Terkuak! Ini Penyebab Jens Raven Mau Gabung Bali United

GIANYAR - Striker Timnas Indonesia U-23, Jens Raven, resmi bergabung dengan klub anyar Super League, Bali United. Ternyata, Raven menerima tim berjuluk Serdadu Tridatu itu karena sosok pelatih Johnny Jansen.

Banyak fans Tim Nasional (Timnas) Indonesia bertanya-tanya apa yang membuat Jens Raven mau bergabung dengan Bali United. Ternyata, ada yang membuat Jens Raven tertarik dengan klub berjuluk Serdadu Tridatu itu, dan sosok tersebut adalah Johnny Jansen, pelatih baru Bali United.

Sebagaimana diketahui, Bali United akan dipimpin Jansen pada Super League 2025-2026. Dia bukanlah sosok kacangan. Pelatih berusia 50 tahun itu memiliki CV mentereng dengan pernah menukangi SC Heerenveen dan terakhir menakhodai PEC Zwolle pada musim lalu.

1. Gara-Gara Johnny Jansen

Pengalaman mentereng Jansen di Liga Belanda itu membuat Raven memantapkan hatinya berlabuh ke Bali United. Adapun, Serdadu Tridatu akan menjadi klub Indonesia pertama bagi striker berpostur 187cm itu.

“Pemain berdarah Belanda–Indonesia ingin bermain ke Indonesia karena sosok Coach Johnny Jansen yang kini menjadi nahkoda Bali United FC,” tulis Bali United dalam laman resminya, Senin (14/7/2025).

“Pengalaman Johnny Jansen dari Eredivisie membuat Jens Raven ingin memulai karier pertamanya di Indonesia bersama Bali United FC,” tambahnya.

2. Aroma Belanda Melekat di Bali United

Tak hanya sosok Jansen seorang. Melainkan dua asisten pelatih anyar yang berasal dari Belanda juga menjadi salah satu faktor Raven merapat ke Bali United. Sosok yang dimaksud adalah Ronnie Pander dan Jeffrey Talan.