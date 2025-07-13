Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Gabung Bali United, Jens Raven Disamakan dengan Ezra Walian

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |14:54 WIB
Resmi Gabung Bali United, Jens Raven Disamakan dengan Ezra Walian
Jens Raven resmi gabung Bali United. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR – Penyerang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Jens Raven resmi gabung Bali United. Kepastian itu disampaikan Bali United di akun Instagram mereka, @baliunitedfc. “Dari FC Dordrecht ke Bali United. Selamat datang dengan sejahtera, Jens Raven,” tulis @baliunitedfc.

Kehadiran Jens Raven di Bali United menimbulkan pro dan kontra. Kubu yang pro mendukung penuh keputusan Jens Raven. Sebab, penyerang 19 tahun ini bergabung dengan Bali United, salah satu klub Tanah Air yang memiliki fasilitas jempolan.

Jens Raven resmi gaung Bali United. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Jens Raven resmi gaung Bali United. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Satu lagi, Bali United kini ditangani pelatih jempolan asal Belanda, Johnny Jansen. Johnny Jansen pernah membesut SC Heerenveen pada 2019-2022 dan PEC Zwolle (2023-2025).

1. Disamakan dengan Ezra Walian

Jens Raven bukanlah pemain diaspora pertama yang melanjutkan karier di Indonesia pada usia muda. Sebelumnya, ada Ezra Walian yang gabung PSM Makassar pada 2019 atau di usia 21 tahun.

Secara karier di level junior, Ezra Walian bahkan lebih mentereng ketimbang Jens Raven. Ia pernah membela sejumlah tim kelompok umur Ajax Amsterdam hingga Jong Ajax (Ajax Amsterdam U-21).

Namun, sejak membela PSM Makassar, Ezra Walian gagal bangkit alias kariernya mentok di Indonesia. Ia melanjutkan karier di Tanah Air dengan membela Persib Bandung dan kini merumput bareng Persik Kediri.

 

Halaman:
1 2
      
