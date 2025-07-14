Alami Cedera di Piala Presiden 2025, Ole Romeny Dapat Dukungan dari Pemain Timnas Indonesia

BANDUNG – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ole Romeny mengalami cedera saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Menariknya, rekan setim Romeny di skuad Timnas Indonesia kompak memberikan dukungan dan doa terhadap striker berusia 25 tahun tersebut.

Pemain berposisi penyerang itu mengalami cedera saat timnya, Oxford menang 4-0 atas Arema C di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2025. Laga tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025.

1. Dapat Dukungan

Dalam postingan terbaru Ole Romeny di instagram pribadinya, para pemain Timnas Indonesia turut mengisi kolom komentar. Cara itu sebagai bentuk dukungan mereka untuk Ole Romeny.

"Semoga lekas sembuh," tulis Rafael Struick di akun instagram @oleromeny, dikutip Senin (14/7/2025).

Sementara itu, Joey Pelupessy, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Marselino Ferdinan memberikan emoji love. Emoji itu sebagai bentuk dukungan untuk Ole Roment agar segera sembuh dan dapat kembali ke lapangan dengan cepat.

Kabar terbaru Ole Romeny

Dalam postingan terbarunya, pemain berusia 25 tahun itu mengakui sangat spesial melakukan pramusim di Indonesia karena mendapatkan sambutan hangat. Hal itu sangat menyenangkan untuknya dan juga Oxford United.

"Terima kasih Indonesia!! Sambutan yang kami terima luar biasa, sangat berarti," tulis Ole dilaman Instagram pribadinya.