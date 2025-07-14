Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alami Cedera di Piala Presiden 2025, Ole Romeny Dapat Dukungan dari Pemain Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |02:01 WIB
Alami Cedera di Piala Presiden 2025, Ole Romeny Dapat Dukungan dari Pemain Timnas Indonesia
Pemain Oxford United, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)
A
A
A

BANDUNG – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ole Romeny mengalami cedera saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Menariknya, rekan setim Romeny di skuad Timnas Indonesia kompak memberikan dukungan dan doa terhadap striker berusia 25 tahun tersebut.

Pemain berposisi penyerang itu mengalami cedera saat timnya, Oxford menang 4-0 atas Arema C di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2025. Laga tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025.

1. Dapat Dukungan

Dalam postingan terbaru Ole Romeny di instagram pribadinya, para pemain Timnas Indonesia turut mengisi kolom komentar. Cara itu sebagai bentuk dukungan mereka untuk Ole Romeny.

"Semoga lekas sembuh," tulis Rafael Struick di akun instagram @oleromeny, dikutip Senin (14/7/2025).

Sementara itu, Joey Pelupessy, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Marselino Ferdinan memberikan emoji love. Emoji itu sebagai bentuk dukungan untuk Ole Roment agar segera sembuh dan dapat kembali ke lapangan dengan cepat.

Kabar terbaru Ole Romeny
Kabar terbaru Ole Romeny

Dalam postingan terbarunya, pemain berusia 25 tahun itu mengakui sangat spesial melakukan pramusim di Indonesia karena mendapatkan sambutan hangat. Hal itu sangat menyenangkan untuknya dan juga Oxford United.

"Terima kasih Indonesia!! Sambutan yang kami terima luar biasa, sangat berarti," tulis Ole dilaman Instagram pribadinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631743/usia-pemain-diaspora-timnas-indonesia-saat-piala-dunia-2030-siapa-masih-prima-vaa.webp
Usia Pemain Diaspora Timnas Indonesia saat Piala Dunia 2030: Siapa Masih Prima?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/14/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Pengamat Belanda Prediksi Bukan Cuma Patrick Kluivert yang Dipecat, Ada PHK Besar-besaran!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement