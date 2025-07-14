Pendukung Oxford United Kaget dengan Gilanya Atmosfer Sepakbola Indonesia

BANDUNG - Pendukung Oxford United, Ross Sally dibuat kaget dengan gilanya atmosfer sepakbola Indonesia. Sally mengetahui fakta baru itu usai menemani Oxford United berjuang di Piala Presiden 2025 yang digelar di Indonesia.

Ross Sally bersama sang istri terbang ribuan kilometer dari Inggris menuju Indonesia. Sally melalui perjalanan jauh itu untuk menyaksikan tim kesayangannya, Oxford United, berlaga di Piala Presiden 2025.

1. Kaget dengan Kegilaan Fans Indonesia

Ajang tersebut merupakan turnamen pramusim yang diikuti oleh enam tim, yakni Arema FC, Liga Indonesia All-Stars, Oxford United, Port FC (Thailand), dan Persib Bandung. Seluruh laga berlangsung di Indonesia pada 6 Juli-13 Juli 2025.

Sally sudah datang ke Indonesia sejak awal turnamen. Pria berambut gimbal itu mengaku terkesan dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Dia bahkan tidak ragu menyebut Indonesia sebagai salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan pertandingan sepak bola.

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Kami bersenang-senang sekali. Saya sudah mengunjungi banyak tempat untuk menonton sepak bola di seluruh dunia. Dan Indonesia termasuk tiga besar, mudah saja," ujar Sally kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, dikutip Senin (14/7/2025).

"Sungguh ajaib. Dan ketika saya pulang, saya akan memberi tahu semua orang, datanglah ke Indonesia," sambungnya.

Sally berharap dirinya bisa kembali ke Indonesia suatu saat nanti. Dia berjanji akan membawa lebih banyak rekan suporternya dari Tanah Britania untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di Indonesia.