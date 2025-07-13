Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan Piala Presiden 2025: Bordin Phala Pemain Terbaik, Oxford United Dominan

Simak daftar lengkap pemenang penghargaan Piala Presiden 2025 termasuk Bordin Phala selaku pemain terbaik (Foto: Instagram/@portfc_official)

BANDUNG – Daftar lengkap pemenang penghargaan Piala Presiden 2025 sudah diketahui. Kendati jadi runner-up, Oxford United mendominasi.

Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 sudah rampung. Port FC keluar sebagai juara usai mengalahkan Oxford United 2-1 di babak final.

Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@portfc_official)

Oxford unggul duluan dalam laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/7/2025) malam WIB. Mark Harris (9’) sukses membobol gawang Michael Falkesgaard!

Namun, Port FC mampu membalikkan keadaan lewat gol Teerasak Poeiphimai (45’) dan Brayan Perea (48’). Mereka pun berhasil keluar sebagai juara.

1. Penghargaan Individu

Keberhasilan ini disempurnakan saat pembagian penghargaan individu. Bordin Phala menjadi pemain terbaik Piala Presiden 2025 dan diganjar hadiah senilai Rp250 juta.

Walau menjadi runner-up, Oxford United membawa pulang dua penghargaan. Mark Harris menjadi top skor dengan tiga gol dan Leo Snowden dinobatkan sebagai pemain muda terbaik.