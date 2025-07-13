Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calon Pemain Timnas Indonesia Jairo Riedewald Gabung Klub Super League Setelah Dilepas Royal Antwerp?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |19:25 WIB
Calon Pemain Timnas Indonesia Jairo Riedewald Gabung Klub Super League Setelah Dilepas Royal Antwerp?
Jairo Riedewald berstatus tanpa klub setelah tidak memperpanjang kontrak bersama Royal Antwerp. (Foto: Instagram/@offiicial_rafc)
A
A
A

CALON pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia Jairo Riedewald gabung klub Super League setelah dilepas klub kasta teratas Liga Belgia Royal Antwerp? Jairo Riedewald meninggalkan Crystal Palace dan gabung Royal Antwerp pada musim panas 2024.

Selama musim 2024-2025, gelandang 28 tahun ini 28 kali merumput bersama Royal Antwerp. Sayangnya, pencapaian ini belum menarik hati manajemen Royal Antwerp sehingga kontrak pemain berdarah Belanda-Indonesia itu tidak diperpanjang.

1. Gabung Dewa United?

Rafael Struick gabung Dewa United. (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
Rafael Struick gabung Dewa United. (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Di saat bersamaan, Dewa United sedang gencar mendatangkan pemain diaspora. Terbaru, klub yang bermarkas di Banten ini mendatangkan penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struick.

Presiden Dewa United Ardian Satya Negara mengatakan masih melakukan negosiasi dengan sejumlah pemain, termasuk pesepakbola diaspora di luar Rafael Struick. Lantas, apakah Jairo Riedewald pemain yang dimaksud?

"Tunggu saja kalau itu (pemain diaspora tambahan). Masih dalam proses semuanya," kata Ardian di Bandung, Sabtu 12 Juli 2025.

Tentu sangat disayangkan jika Jairo Riedewald berlabh bersama klub Super League di musim panas 2025. Secara kualitas, eks pemain Ajax Amsterdam ini masih layak berkarier di Benua Biru.

 

Halaman:
1 2
1 2
      
