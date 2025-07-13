Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Oxford United vs Port FC: The Lions Balikkan Keadaan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |20:45 WIB
Hasil Oxford United vs Port FC: <i>The Lions</i> Balikkan Keadaan!
Port FC berbalik unggul 2-1 atas OXford United (Foto: Instagram/@portfc_official)
A
A
A

BANDUNG – Hasil Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 sudah diketahui hingga menit ke-48. Skor laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 2-1 untuk The Lions.

Gol dicetak oleh Brayan Perea di menit ke-48. Alhasil, Port FC berbalik unggul menjadi 2-1 atas Oxford United.

Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@portfc_official)
Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@portfc_official)

Jalannya Pertandingan

Hujan deras mengguyur si Jalak Harupat di awal babak kedua. Situasi ini menyulitkan buat Oxford United. Port FC memanfaatkan lapangan untuk melancarkan serangan.

Hasilnya manis. Perea mampu berdiri bebas di kotak penalti. Dari jarak dekat, ia menaklukkan kiper Matt Ingram dengan meloloskan bola di sela-sela kaki.

 

Halaman:
1 2
      
