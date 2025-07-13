4 Pemain Keturunan yang Gabung Klub Liga Indonesia di Usia Muda, Nomor 1 Rafael Struick!

ADA 4 pemain keturunan yang gabung klub Liga Indonesia di usia muda yang menarik untuk diketahui. Terbaru ada nama Rafael Struick yang dikabarkan bergabung dengan Dewa United di Super League 2025-2026.

Rafael Struick memutuskan bermain di kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 itu di usianya yang masih 22 tahun. Banyak yang menyayangkan keputusan itu karena Rafael dinilai terlalu muda untuk bermain di Liga Indonesia.

Menariknya, Rafael bukanlah yang pertama melakukan hal itu. Sebelumnya sudah ada tiga pemain keturunan yang bermain di Eropa, lalu bergabung ke klub Liga Indonesia ketika masih di usia muda. Penasaran siapa saja?

Berikut 4 Pemain Keturunan yang Gabung Klub Liga Indonesia di Usia Muda:

1. Rafael Struick (22 Tahun)

Ibu Rafael Struick

Rafael Struick menjadi sorotan setelah dikonfirmasi Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, segera bergabung dengan Banten Warriors –julukan Dewa United. Penyerang berusia 22 tahun ini sebelumnya berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan klub Australia, Brisbane Roar.

Dewa United akan menjadi klub Indonesia pertama bagi Rafael dalam kariernya, setelah sebelumnya juga pernah bermain untuk ADO Den Haag (Belanda).

2. Stefano Lilipaly (24 Tahun)

Stefano Lilipaly. (Foto: PSSI)

Stefano Lilipaly memulai petualangannya di sepak bola Indonesia pada usia 24 tahun ketika ia bergabung dengan Persija Jakarta pada musim 2014-2015. Sebelum ke Persija, Lilipaly menghabiskan karier mudanya dan awal karier profesional di Belanda, bermain untuk akademi FC Utrecht dan Almere City.

Kedatangannya ke Liga Indoensia kala itu disambut antusias sebagai salah satu talenta muda keturunan yang menjanjikan. Setelah satu musim bersama Persija, Lilipaly kembali melanglang buana ke berbagai klub di luar negeri seperti Consadole Sapporo (Jepang) dan SC Telstar (Belanda).

Lilipaly kemudian kembali ke Indonesia dan menjadi ikon di Bali United FC selama beberapa musim, meraih gelar juara Liga 1. Saat ini, Lilipaly masih aktif bermain di Super League 2025-2026 bersama Dewa United.