Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Keturunan yang Gabung Klub Liga Indonesia di Usia Muda, Nomor 1 Rafael Struick!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |11:24 WIB
4 Pemain Keturunan yang Gabung Klub Liga Indonesia di Usia Muda, Nomor 1 Rafael Struick!
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick. (Foto: AFC)
A
A
A

ADA 4 pemain keturunan yang gabung klub Liga Indonesia di usia muda yang menarik untuk diketahui. Terbaru ada nama Rafael Struick yang dikabarkan bergabung dengan Dewa United di Super League 2025-2026.

Rafael Struick memutuskan bermain di kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 itu di usianya yang masih 22 tahun. Banyak yang menyayangkan keputusan itu karena Rafael dinilai terlalu muda untuk bermain di Liga Indonesia.

Menariknya, Rafael bukanlah yang pertama melakukan hal itu. Sebelumnya sudah ada tiga pemain keturunan yang bermain di Eropa, lalu bergabung ke klub Liga Indonesia ketika masih di usia muda. Penasaran siapa saja?

Berikut 4 Pemain Keturunan yang Gabung Klub Liga Indonesia di Usia Muda:

1. Rafael Struick (22 Tahun)

Ibu Rafael Struick
Ibu Rafael Struick

Rafael Struick menjadi sorotan setelah dikonfirmasi Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, segera bergabung dengan Banten Warriors –julukan Dewa United. Penyerang berusia 22 tahun ini sebelumnya berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan klub Australia, Brisbane Roar.

Dewa United akan menjadi klub Indonesia pertama bagi Rafael dalam kariernya, setelah sebelumnya juga pernah bermain untuk ADO Den Haag (Belanda).

2. Stefano Lilipaly (24 Tahun)

Stefano Lilipaly. (Foto: PSSI)
Stefano Lilipaly. (Foto: PSSI)

Stefano Lilipaly memulai petualangannya di sepak bola Indonesia pada usia 24 tahun ketika ia bergabung dengan Persija Jakarta pada musim 2014-2015. Sebelum ke Persija, Lilipaly menghabiskan karier mudanya dan awal karier profesional di Belanda, bermain untuk akademi FC Utrecht dan Almere City.

Kedatangannya ke Liga Indoensia kala itu disambut antusias sebagai salah satu talenta muda keturunan yang menjanjikan. Setelah satu musim bersama Persija, Lilipaly kembali melanglang buana ke berbagai klub di luar negeri seperti Consadole Sapporo (Jepang) dan SC Telstar (Belanda).

Lilipaly kemudian kembali ke Indonesia dan menjadi ikon di Bali United FC selama beberapa musim, meraih gelar juara Liga 1. Saat ini, Lilipaly masih aktif bermain di Super League 2025-2026 bersama Dewa United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176645/4_negara_yang_bantai_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_pssi-W7uw_large.jpg
4 Negara yang Bantai Timnas Indonesia Ini Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Calon Kuat Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176180/timnas_indonesia_vs_irak-6lqb_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 karena Strategi Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632099/timnas-indonesia-u23-imbang-lawan-india-hokky-caraka-beber-kendala-komunikasi-ibx.webp
Timnas Indonesia U-23 Imbang Lawan India, Hokky Caraka Beber Kendala KomunikasiÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Bos Aprilia Racing Yakin Bezzecchi Comeback di MotoGP Australia 2025 usai Insiden Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement