HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Coret 7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong, Siapa Saja?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |20:22 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Coret 7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong, Siapa Saja?
Gerald Vanenburg (kanan) coret 7 pemain kesayangan Shin Tae-yong. (Foto: instagram/@geraldvanenburgofficial)
PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mencoret 7 pemain Kesayangan Shin Tae-yong. Pemain-pemain yang dulunya pernah menjadi pemain andalan Shin Tae-yong saat membesut Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023, tidak disertakan Gerald Vanenburg ke Piala AFF U-23 2025.

Mayoritas pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U-20 2023 adalah pesepakbola kelahiran 2003 dan 2004. Pemain-pemain itu sejatinya dapat naik kelas untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Jakarta-Bekasi pada 15-29 Juli 2025.

Ronaldo Kwateh tak masuk skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
Ronaldo Kwateh tak masuk skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

Namun, dalam perjalanannya, pemain-pemain ini tidak masuk kriteria Gerald Vanenburg. Sebanyak tujuh pemain yang dimaksud adalah Dzaky Asraf, Hugo Samir, Ronaldo Kwateh, Frengky Missa, Cecep Ferdiansyah, Sulthan Zaky dan Alfriyanto Nico.

Nama-nama di atas merupakan tulang punggung Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023, yang mana saat itu terhenti di fase grup setelah mengemas empat angka. Ambil contoh Dzaky Asraf. Pemain PSM Makassar itu bermain dalam tiga laga yang dimainkan skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U-20 2023.

1. Cuma Frengky Missa yang Tarik Perhatian Gerald Vanenburg

Dari tujuh nama di atas, cuma Frengky Missa yang sempat menarik perhatian Gerald Vanenburg. Pemain Bhayangkara FC itu sempat masuk daftar 30 pemain yang diproyeksikan Gerald Vanenburg untuk membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Namun, saat menjalani pemsuatan latihan di Jakarta, eks pemain Persija Jakarta itu kalah saing dengan nama lain, Alhasil, Frengky Missa dicoret dari daftar calon personel skuad Garuda Muda.

 

Telusuri berita bola lainnya
