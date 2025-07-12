Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Kemenangan tentunya dibidik Timnas Indonesia U-23. Sebab, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Ambisi Juara

Piala AFF U-23 2025 akan digelar di Indonesia. Dua stadion bakal jadi venue Piala AFF U-23 2025, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 pun tergabung di Grup A. Pasukan Gerald Vanenburg akan hadapi Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.

Kemenangan jadi target Timnas Indonesia U-23 di 3 laga fase grup tersebut. Hasil manis ini perlu didapat agar melenggang mulus ke semifinal.

Tiga tiket semifinal akan diberikan kepada juara Grup A, B, dan C. Sementara satu tiket tersisa, ini akan jadi milik runner-up terbaik.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 tentunya berambisi rebut gelar juara. Apalagi, Timnas Indonesia U-23 baru sekali juara di Piala AFF U-23, yakni pada edisi 2019 yang digelar di Kamboja.