HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Coret 2 Pemain Lagi, Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |07:33 WIB
Gerald Vanenburg Coret 2 Pemain Lagi, Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025?
Gerald Vanenburg segera umumkan 23 pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@geraldvanenburgofficial)
GERALD Vanenburg akan mencoret dua pemain lagi untuk memenuhi regulasi pendaftaran pemain Piala AFF U-23 2025, yakni 23 personel. Sejak 23 Juni 2025, pelatih asal Belanda itu memimpin pemusatan latihan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Jakarta.

Awalnya ada 30 pemain yang dipanggil, namun dalam perjalanannya ada lima personel yang dicoret. Sebanyak lima pemain yang dicoret adalah Husna Al Malik, Sheva Anggasi, Frengky Missa, Rahmat Syawal dan Ahmad Wadil.

Frengky Missa dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23
Frengky Missa dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23

Alhasil, di skuad Timnas Indonesia U-23 saat ini terdapat 25 personel. Untuk melengkapi 23 nama, Gerald Vanenburg wajib mencoret dua nama lagi.

1. Kiper PSM Makassar dalam Ancaman

Dari 25 nama yang ada, satu posisi penjaga gawang hampir pasti dicoret. Sebab, di skuad Timnas Indonesia U-23 terdapat empat nama yakni Muhammad Ardiansyah, Erlangga Setyo, Daffa Fasya dan Cahya Supriadi.

Sesuai regulasi di sebuah turnamen, setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan tiga penjaga gawang. Okezone memprediksi, satu penjaga gawang yang akan dicoret adalah Muhammad Ardiansyah.

Penyebabnya karena level Pengalaman dan kualitas Muhammad Ardiansyah masih di bawah tiga kiper lain. Lantas, siapa satu nama lain yang terpental?

2. Pengurangan di Lini Depan

Melihat daftar pemain sekarang ada penumpukan di lini depan. Di posisi winger terdapat beberapa nama seperti Victor Dethan, Althaf Rizky, Rahmat Arjuna, Firman Juliansyah dan Yardan Yafi. Merujuk kepada performa di Liga 1 2024-2025 yang mana Ccma mengemas dua assist bersama Persis Solo, Althaf Rizky berpotensi gagal masuk skuad.

Satu harapannya, pemain yang dipilih Gerald Vanenburg dapat mengeluarkan terbaik. Ujung-ujungnya, Timnas Indonesia U-23 berpeluang menjadi juara Piala AFF U-23 2025.

Di Piala AFF U-23 2025, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Brunei Darussalam U-23, Filipina U-23 dan Malaysia U-23. Hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

 

