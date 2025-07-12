Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Sombong Striker Malaysia U-23 Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |03:01 WIB
Kata-Kata Sombong Striker Malaysia U-23 Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
Timnas Malaysia U-23 siap hadapi Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)




KUALA LUMPUR - Striker Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23, Fergus Tierney sesumbar timnya tak takut sama sekali dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Malahan Tierney menegaskan Malaysia U-23 justru sudah tak sabar menantikan laga melawan Garuda Muda.

Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- dihadapi dengan rintangan berat di Piala AFF U-23 2025. Mereka tergabung di Grup A bersama tuan rumah Timnas Indonesia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

Timnas Indonesia U-23 menjadi ujian paling berat bagi mereka di fase grup. Sebab, skuad Garuda Muda pastinya bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi lantaran mendapat dukungan langsung dari para suporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

1. Tak Takut

Kendati begitu, Tierney sama sekali tidak ciut menghadapi ancaman yang akan diberikan Timnas Indonesia U-23. Striker Sabah FC itu justru tidak sabar bermain di hadapan puluhan ribu suporter tuan rumah di SUGBK.

“Semua tahu bagaimana dukungan luar biasa dari para suporter Indonesia. Tapi saya justru sangat antusias bermain di depan mereka. Jika ada tekanan, tekanan itulah yang menciptakan bintang,” tegas Tierney, dilansir dari Berita Harian, Sabtu (12/7/2025).

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

Tierney sadar bahwa perjuangan Malaysia U-23 untuk bisa melaju ke babak semifinal tidaklah mudah. Namun, pemain kelahiran Glasgow, Skotlandia itu menyatakan mereka datang ke Indonesia dengan tekad besar yakni ingin menyapu semua laga fase grup dengan kemenangan.

“Kami ingin menang di setiap pertandingan. Siapa pun lawannya, tujuannya tetap sama: menang setiap kali turun ke lapangan,” ujar Tierney.

 

