Gerald Vanenburg Gemetar? Malaysia U-23 Ancam Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2025!

GERALD Vanenburg gemetar? Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 memberi ancaman kepada Timnas Indonesia U-23 jelang bentrok di Piala AFF U-23 2025. Dibilang begitu karena persiapan skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23 begitu matang jelang Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Jakarta-Bekasi pada 15-29 Juli 2025.

Skuad asuhan Nafuzi Zain ini rutin menggelar laga uji coba. Tujuannya jelas agar permainan skuad Harimau Malaya semakin membaik jelang turun di ajang dua tahunan tersebut.

Di laga pertama pada Sabtu 5 Juli 2025, Timnas Malaysia U-23 membungkam klub yang musim lalu finis di posisi sembilan Liga Super Malaysia, PDRM FC. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Harimau Malaya menang 1-0.

Selanjutnya pada Selasa 8 Juli 2025, giliran Melaka United yang dihajar 4-1! Terakhir pada Jumat 11 Juli 2025, Muhammad Khalil dan kawan-kawan kalah 0-1 dari klub Liga Super Malaysia lain, Negeri Sembilan.

Namun, kekalahan ini dijamin takkan menurunkan mental Timnas Malaysia U-23, melainkan menaikkan motivasi para personel mereka. Sebab, Timnas Malaysia U-23 semakin paham kelebihan dan kekurangan mereka sebelum merumput di Piala AFF U-23 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 Tanpa Uji Coba

Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg sama sekali tidak menggelar uji coba semenjak pemusatan latihan digelar di Jakarta pada 23 Juni 2025. Ia khawatir jika uji coba digelar, ada pemain Timnas Indonesia U-23 yang cedera.