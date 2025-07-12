Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Garuda Muda Sanggup Sapu Bersih?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |09:59 WIB

Timnas Indonesia U-23 siap beraksi di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 terus menggenjot persiapan jelang Piala AFF U-23 2025. Di bawah asuhan pelatih Gerald Vanenburg, Garuda Muda dituntut untuk terus meningkatkan level permainan setiap harinya agar dapat menyapu bersih ketiga laga di fase grup.

Sebab seperti yang diketahui, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Karena itulah, Timnas Indonesia U-23 tak boleh kehilangan satu poin sama sekali demi menjaga kans juara Grup A.

1. Targetkan Sapu Bersih

Turnamen Piala AFF U-23 2025 akan berlangsung mulai 15 hingga 29 Juli 2025 di dua lokasi utama. Kedua lokasi itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Jawa Barat.

Sejak memulai pemusatan latihan (TC) pada 20 Juni 2025, Vanenburg menekankan pentingnya konsistensi dan peningkatan performa. Vanenburg merasa Timnas Indonesia U-23 bisa berkembang jika setiap pemain ada peningkatan setiap harinya.

"Tidak, secara fisik saya pikir kami bermain sangat baik. Dan saya pikir setiap hari Anda harus membuat langkah maju. Dan itulah yang kami coba lakukan setiap hari," ujar Vanenburg kepada awak media di Jakarta, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Selain fisik, aspek teknik juga menjadi sorotan pelatih asal Belanda ini. Muhammad Ferarri dan rekan-rekan diminta untuk tidak cepat berpuas diri dengan hasil latihan.

"Anda tidak pernah merasa cukup baik. Juga, ketika Anda berada di Liga Champions, Anda harus bermain lebih baik dan lebih baik lagi karena lawan juga tahu bahwa Anda lebih baik. Jadi, Anda harus meningkatkan level setiap hari," tambahnya.

 

