5 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Main di Liga Inggris

ADA 5 pemain keturunan tambahan yang bisa bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kelima pemain ini sudah lama diiisukan tengah didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi, namun sampai saat ini belum ada kabar lebih lanjut.

Padahal secara kualitas, kelima pemain yang akan dibahas di artikel ini dinilai bisa membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Jika PSSI mau, mereka masih ada waktu mengingat putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia baru berlangsung pada Oktober 2025 mendatang.

Satu hal yang pasti, saat ini PSSI tengah mengurus proses naturalisasi striker keturunan Belanda-Indonesia, Mauro Zijlstra. Namun, Zijlstra sejatinya dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia kelompok umur mengingat usianya yang masih 20 tahun.

Jadi, PSSI harus menaturalisasi pemain yang lebih senior untuk membantu Timnas Indonesia lolos babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026:

1. Pascal Struijk (Bek Tengah)

Pascal Struijk berpotensi memperkuat Timnas Indonesia @pascalstruijk

Bermain untuk Leeds United di Liga Inggris, Struijk memiliki pengalaman di level atas dan bisa menjadi pilar kuat di lini pertahanan. Kehadirannya akan menambah kedalaman dan kualitas di jantung pertahanan Timnas Indonesia.

Struijk memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang orang asli Indonesia. Kakek dan nenek Struijk diketahui pindah ke Eropa pada masa kolonial Belanda

2. Laurin Ulrich (Gelandang)

Laurin Ulrich bisa jadi senjata mematikan Timnas Indonesia @futboll.indonesiaa

Pemain muda berbakat dari jebolan akademi VfB Stuttgart ini tengah dipinjamkan ke klub Liga 2 Jerman, yakni FC Magdeburg. Berposisi sebagai gelandang serang, Ulrich bisa menambah kreativitas dan kekuatan di lini tengah Timnas Indonesia, memberikan opsi baru dalam membangun serangan.

Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang kakek. Kakek Laurin lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun 1941.