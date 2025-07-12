Media Vietnam Kasihan Lihat Nasib Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Dihadang Aturan AFC yang Kontroversial

Timnas Indonesia bakal tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

MEDIA asal Vietnam, Soha, prihatin melihat nasib Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang tengah berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026. Pasalnya upaya tim asuhan Patrick Kluivert itu kini dihadang oleh aturan AFC yang kontroversial.

Menurut Soha, Timnas Indonesia mendapatkan kesulitan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar Oktober 2025 mendatang. Pasalnya Asosiasi Sepakbola Asia (AFC) tetap memutuskan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

1. AFC Sulitkan Timnas Indonesia

Awalnya, keputusan AFC soal menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat sempat menuai kontroversi. PSSI dan Federasi Sepakbola Irak kompak mengirimkan surat protes ke FIFA dan AFC.

Tetapi, protes itu dianggap angin lalu. Karena AFC tetap memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Alasannya karena Qatar dan Arab Saudi merupakan negara penghuni pot 1. Keputusan posisi pot untuk drawing itu berdasarkan ranking FIFA terbaru, yang berarti Qatar dan Arab Saudi berada di pot 1, sedangkan Timnas Indonesia di pot 3.

Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: PSSI)

Menurut Soha, keputusan AFC itu seakan menghalangi jalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, Arab Saudi dan Qatar sangat diuntungkan lantaran akan bermain di kandang sendiri di tiga laga krusial di putaran keempat nanti.

Selain faktor itu, Soha juga menyoroti fakta Timnas Indonesia tidak pernah menang saat bermain tandang semenjak putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Dengan format di atas, kedua tim tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi, secara alami memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri di semua pertandingan. Hal ini membuat tim-tim lainnya tidak senang,” bunyi keterangan media asal Vietnam, Soha, Sabtu (12/7/2025).