HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pakai Alat Bantu, Begini Penampilan Ole Romeny Pasca Ditekel di Piala Presiden 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |10:24 WIB
Pakai Alat Bantu, Begini Penampilan Ole Romeny Pasca Ditekel di Piala Presiden 2025
Pemain Oxford United, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)
A
A
A

BANDUNG – Penyerang Oxford United, Ole Romeny terlihat memakai alat bantu usai ditekel keras saat tampil di Piala Presiden 2025. Romeny pun mengaku akan absen beberapa waktu agar bisa pulih dari cedera kakinya tersebut.

Ya, Romeny mengalami cedera kaki usai ditekel pada laga Arema FC vs Oxford United. Laga tersebut merupakan partai pamungkas Grup A Piala Presiden 2025 yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis 10 Juli 2025.

Pemain berposisi penyerang itu sempat menyumbang satu gol dalam kemenangan Oxford United atas Arema FC dengan skor 4-0. Golnya dicetak pada menit kesembilan.

1. Pakai Alat Bantu

Dalam story Instagram pribadinya @oleromeny, Romeny menampilkan foto yang menunjukan kaki kanannya menggunakan alat bantu. Cedera itu akibat tekel keras dari pemain Arema FC, Paulinho Moccelin pada menit ke-16.

Ole sangat berterima kasih mendapatkan dukungan dari para fans dengan kondisinya saat ini. Dia pun akan berusaha menjalani masa-masa pemulihan dengan sebaik mungkin agar dapat segera bisa kembali merumput bersama Oxford United ataupun Timnas Indonesia.

Kabar terbaru Ole Romeny
Kabar terbaru Ole Romeny

"Terima kasih atas semua pesannya. Sayangnya saya harus absen selama beberapa waktu," tulis Ole, di instagram stories akun @oleromeny, Jumat (11/7/2025).

"Tetapi saya akan melakukan apapun supaya bisa kembali secepat mungkin. Selalu tegakkan kepala," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
